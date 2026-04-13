Gelo tra Gasperini e Ranieri a Trigoria non si salutano | i Friedkin intervengono con una telefonata
A Trigoria, la Roma si prepara per la ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro il Pisa, ma tra l'allenatore in carica e quello precedente si sono create tensioni evidenti. Durante le sessioni, Gasperini e Ranieri non si sono salutati, senza scambi di parole. I proprietari del club sono intervenuti con una telefonata per cercare di calmare gli animi e favorire un clima più sereno.
La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il successo sul Pisa ma tra Gasperini e Ranieri sembra esserci ancora tensione. I Friedkin intervengono con una telefonata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ranieri-Gasperini a Trigoria, nemmeno un saluto. In attesa di una chiamata dei FriedkinUn confronto diretto (ancora) non c’è stato, ma la frattura appare visibile e non sono bastati tre giorni di riflessione per sanarla.
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