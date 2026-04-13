Gelo tra Gasperini e Ranieri a Trigoria non si salutano | i Friedkin intervengono con una telefonata

A Trigoria, la Roma si prepara per la ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro il Pisa, ma tra l'allenatore in carica e quello precedente si sono create tensioni evidenti. Durante le sessioni, Gasperini e Ranieri non si sono salutati, senza scambi di parole. I proprietari del club sono intervenuti con una telefonata per cercare di calmare gli animi e favorire un clima più sereno.