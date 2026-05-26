Roma il telefono squilla per gasperini | la chiamata di Friedkin al tecnico giallorosso

Il proprietario della Roma ha chiamato il tecnico per comunicargli la qualificazione in Champions League dopo sette anni. La vittoria permette alla squadra di partecipare alla competizione europea, segnando un ritorno importante per il club. La notizia è stata comunicata direttamente attraverso una telefonata. La qualificazione rappresenta un risultato significativo per la società e il suo staff.

Dopo sette lunghi anni la Roma è ritornata in Champions League, e questa qualificazione non rappresenta solo un importantissimo traguardo, ma una vera e propria liberazione per tutto l’ambiente. In una notte di festa e di grande sollievo e soddisfazione, c’è stato un dettaglio rimasto dietro le quinte. Poco dopo il fischio finale che ha sancito il ritorno tra le grandi d’Europa, il presidente Dan Friedkin ha preso il telefono per chiamare Gian Piero Gasperini. Una telefonata di congratulazioni e complimenti sentita, diretta, arrivata nel momento di massima gioia. Un gesto che rasserena. Non era affatto una chiamata scontata, invece, il contatto tra Dan Friedkin e il tecnico giallorosso ha un peso specifico enorme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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