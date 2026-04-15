Gian Piero Gasperini si trova a un punto cruciale della sua carriera. Entro le prossime ventiquattro ore, è previsto un colloquio telefonico tra l’allenatore e i proprietari della società. La decisione presa in questa conversazione determinerà il futuro di Gasperini sulla panchina della squadra. La situazione è al centro dell’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori, in attesa di conoscere l’esito finale.

Gian Piero Gasperini è a un bivio che non ammette ritorni: entro 24 ore, un nuovo contatto telefonico con i Friedkin segnerà il destino della Roma. A Trigoria l’aria è irrespirabile perché la convivenza con il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara è ufficialmente naufragata. Non è più una questione di moduli, ma di sopravvivenza politica all’interno del club. La proprietà texana si trova davanti a un aut-aut brutale. Se Dan e Ryan Friedkin sceglieranno la continuità del progetto tecnico, dovranno sacrificare la dirigenza; se invece prevarrà la linea della “normalizzazione”, Gasperini verrà sollevato dall’incarico con due anni d’anticipo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Gasperini, ore decisive: i Friedkin al telefono per il verdetto finale

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