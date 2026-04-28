Roma missione Friedkin | vertice con Gasperini per il futuro giallorosso

In una fase cruciale della stagione, la squadra di calcio si prepara ad affrontare le ultime partite, mentre la società lavora su questioni legate alla gestione e al rafforzamento del progetto tecnico. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il direttore sportivo e l’allenatore, incentrato sulle strategie per il prossimo campionato. Le decisioni prese durante questa riunione potrebbero influenzare le mosse future del club, sia in campo che fuori.

La stagione della Roma entra nella sua fase più delicata, ma il futuro del club si gioca già lontano dai riflettori del campo. Secondo quanto riportato da Romagiallorossa.it, Dan Friedkin sarebbe pronto a sbarcare a Trigoria tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima per un incontro che si preannuncia spartiacque: non si tratterà di una semplice visita di cortesia, ma di un summit operativo fondamentale per definire le ambizioni della società, richiesto con forza da Gian Piero Gasperini per tracciare la rotta del prossimo biennio. Un vertice per la visione tecnica. Il faccia a faccia tra la proprietà e l’allenatore rappresenta il cuore pulsante della programmazione giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, missione Friedkin: vertice con Gasperini per il futuro giallorosso Notizie correlate Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchinaRinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Calciomercato... Leggi anche: Roma, caso Totti-Gasperini: vertice all’oscuro dei Friedkin Panoramica sull’argomento Friedkin trita-dirigenti: con Ranieri salgono a 22 le figure apicali via dalla Roma in 6 anniIl terremoto in casa Roma è servito, con Gian Piero Gasperini chiamato a diventare il perno del progetto tecnico del futuro. Dopo l’ufficialità. tuttomercatoweb.com Roma, settimana decisiva per Gasperini: vertice con i Friedkin, rottura con Ranieri e possibili scenari con o senza il tecnico in panchinaRoma, sarà una settimana decisiva per Gasperini. Atteso un incontro con i Friedkin, ecco cosa succederà per il futuro del tecnico ... calcionews24.com