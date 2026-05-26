Il Marsiglia cerca di risanare il bilancio attraverso le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Greenwood e Zirkzee. L’olandese, attualmente all’United, non è soddisfatto della sua posizione nel club. Entrambi i calciatori sono oggetto di interesse da parte di altri club europei, in particolare in vista della prossima Champions League. La volontà dei giocatori di trovare nuove destinazioni si combina con le esigenze finanziarie del Marsiglia.

Ieri è stato il giorno dei festeggiamenti, con Gasperini e i calciatori della Roma a gioire a Trigoria per la qualificazione alla Champions insieme a tutti i dipendenti del club. Un’occasione di festa, per compattarsi sempre di più e vivere il senso della famiglia giallorossa. Da oggi, però, si torna a pensare al futuro. Che poi, di fatto, vuol dire soprattutto mercato: le mosse per rinforzare la squadra e le strategie per arrivare ai giocatori più funzionali al calcio di Gasperini. Al netto delle cessioni che verranno fatte entro il 30 giugno per le esigenze del fair play finanziario (Koné e Ndicka continuano ad essere i due maggiori indiziati, ma potrebbe partire anche uno come Soulé), in questo momento Gasperini ha dato la priorità a due ruoli: quello del trequartista (dove ha chiesto due innesti) e quello dell’esterno a tutta fascia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, con la Champions arrivano i big: Greenwood e Zirkzee nel mirino

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