Roma mirino su Zirkzee e Ndoye per l’attacco

La Roma si sta preparando a rinnovare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e ha puntato l’attenzione su due giocatori. Tra questi c’è Joshua Zirkzee, attaccante olandese che potrebbe rafforzare l’organico. La società sta valutando anche l’eventuale inserimento di Ndoye, un altro nome nel mirino. Le trattative sono ancora in fase preliminare, e non sono stati ancora definiti dettagli riguardo a eventuali accordi o formalizzazioni.

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La Roma pianifica un restyling profondo del proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, individuando in Joshua Zirkzee il profilo ideale per innalzare il tasso tecnico della squadra. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia.it, l’attaccante olandese riscuote il totale gradimento dell’allenatore Gian Piero Gasperini e la dirigenza ha già avviato le prime valutazioni strategiche per valutarne la fattibilità economica. L’assalto all’ex centravanti del Bologna prescinderà dalle imminenti nomine societarie nei quadri dirigenziali, configurandosi come una precisa linea strategica della proprietà Friedkin, intenzionata ad aggredire la sessione estiva di calciomercato con investimenti di primissimo piano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Roma alla ricerca di nuovi talenti Zirkzee e Ndoye nel mirino Sullo stesso argomento Calciomercato Roma, non tramonta la pista Zirkzee. Ndoye proposto ai giallorossiIn attesa degli ultimi 90 minuti della stagione, che potrebbero regalare la qualificazione in Champions League alla Roma, il mercato continua a... Inter, Napoli e Roma su Ndoye: come stanno le cose | CML’ex Bologna è al centro di numerose indiscrezioni sul possibile ritorno in Serie A Molto vicino al Napoli la scorsa estate, Dan Ndoye ha vissuto una... Calciomercato Roma News | Per l’attacco si pensa a un’operazione stile Malen (oggi 18 maggio 2026)Calciomercato Roma News: a Trigoria si torna a parlare di Joshua Zirkzee, che è un'idea concreta come vice di Donyell Malen e non solo. ilsussidiario.net Zirkzee alla Roma con un pallino di Conte: maxi proposta a sorpresaTra campo e mercato, i giallorossi hanno aperto un lungo tavolo negoziale: due nomi da monitorare. Ecco lo scenario. asromalive.it