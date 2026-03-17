animali maltrattati sequestrati e salvi 27 cani lasciati tra gli escrementi

Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali a seguito di un intervento della Lega Anti Vivisezione di Lucca. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati 27 cani che si trovavano in condizioni di abbandono, tra escrementi e sporcizia. Le operazioni hanno portato al salvataggio degli animali e all’apertura di un procedimento penale.

Un procedimento penale a carico di un uomo, per maltrattamento di animali dopo la denuncia della LAV (Lega anti vivisezione) di Lucca. I fatti riguardano 27 cani che sono stati costretti a vivere nella loro sporcizia e nei loro stessi escrementi, alcuni poi con gravi danni alla salute o deceduti per le conseguenze, come avvenuto per 10 cuccioli. Per i 27 cani nel maggio scorso fu disposto un sequestro preventivo per toglierli dalla loro situazione e fu avviato un procedimento penale ai danni del proprietario. Il fatto in realtà risale a mesi prima e i cani protagonisti di questa situazione sono stati addirittura una quarantina. Il tutto è avvenuto in una casa a Castelvecchio Pascoli, nel comune di Barga, all’interno della tenuta del Ciocco del tutto estranea alla vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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