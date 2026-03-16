Lucca | sequestrati 27 cani maltrattati lasciati tra fango ed escrementi

Da firenzepost.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca sono stati sequestrati 27 cani trovati all’interno di un’abitazione, lasciati tra fango ed escrementi. Gli animali sono stati rinvenuti in condizioni di evidente maltrattamento, in un ambiente sporco e trascurato. La scoperta è stata fatta durante un intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia gli animali per garantirne la tutela.

LUCCA – Scoperta choc a Lucca: 27 cani sono stati trovati abbandonati all’interno di un’abitazione, costretti a vivere per anni nella sporcizia, in mezzo a fango ed escrementi. Dieci cuccioli nati dopo il ritrovamento sono morti per lo stato di malattia in cui versavano le madri. A denunciare la situazione una nota della Lav di Lucca. “Sequestrati 27 cani costretti a vivere per anni nella sporcizia e nei loro stessi escrementi. Aperto un procedimento penale a carico del proprietario”. “Una situazione di abbandono e di incuria deglu animali i da parte di un uomo, che nel corso del tempo li aveva preso in carico senza però provvedere né alla loro sterilizzazione né alla loro cura”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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