Roma antifascisti legati alla Cgil aggrediscono una studentessa

Un gruppo di antifascisti legati alla Cgil ha aggredito una studentessa a Roma. Successivamente, con l’aiuto di altri, hanno lanciato sedie contro il tavolo della presidenza della Consulta degli studenti. Non sono stati riportati feriti. La polizia è intervenuta sul luogo. Le forze dell’ordine stanno verificando i fatti e le eventuali responsabilità. La vicenda si svolge nel centro della città, vicino a un’istituzione scolastica.

Aggredita e spintonata a terra una studentessa di destra, componente della Consulta provinciale degli studenti, a Roma al Teatro Rossini Protagonisti del blitz gli attivisti della Rete degli studenti, gruppo di sinistra legato alla Cgil. Mentre era in corso la seduta plenaria della Consulta (organo democraticamente eletto, non un raduno di pericolosi fascisti) i “bravi ragazzi” della Rete hanno assaltato l’aula. Prima hanno aggredito fisicamente la studentessa lasciandole segni visibili su tutto il corpo. Poi, con il soccorso di altri che indossavano magliette con la scritta “Free antifa”, hanno iniziato a lanciare sedie contro il tavolo della presidenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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'Siamo tutti antifascisti', il coro alla corteo per il 25 aprile a Roma

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