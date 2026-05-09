A Roma, nei pressi della Stazione Termini, tre persone sono state arrestate dopo aver aggredito un turista, a cui hanno staccato quasi un orecchio durante un tentativo di furto di una collana. L’episodio si è verificato in strada, dove i aggressori hanno aggredito l’uomo, causando gravi ferite. La polizia ha immediatamente fermato i sospetti, che ora sono in custodia.

A Roma e in particolare nei pressi della Stazione Termini, può succedere di tutto. Anche di essere preso a morsi da chi vuole derubarti. E’ accaduto a un turista spagnolo di 30 anni in via Gioberti, quartiere Esquilino, mentre alle tre di notte camminava con un amico nella via che incrocia via Giolitti, retro della principale stazione della Capitale. Ha rischiato di perdere un orecchio. Prima è stato aggredito, poi inseguito e poi ancora assalito da almeno due-tre rapinatori lo scorso 3 maggio. La vittima è finita al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni, in codice giallo, rischiando di perdere un orecchio proprio a causa del morso di uno degli aggressori, che gli ha portato via una collana d’oro del valore di circa 2mila euro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma, aggrediscono un turista e gli staccano quasi un orecchio per una collana: tre arresti

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