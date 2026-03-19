Roma | tentano furto in una villa a Cave e aggrediscono carabinieri un arresto e una denuncia

Da romadailynews.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cave, alle porte di Roma, due persone hanno tentato di svaligiare una villa, ma sono state fermate dai carabinieri intervenuti sul posto. Durante l'operazione, gli agenti sono stati aggrediti da uno degli occupanti, che ha opposto resistenza. Uno dei sospettati è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.

Tentato furto in una villa a Cave, situata alle porte di Roma, sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. I fatti risalgono alla sera del 13 marzo, quando una segnalazione al numero d’emergenza 112 ha fatto scattare l’allerta. A contattare i militari è stato un vicino di casa, insospettito dalle luci accese all’interno di un’abitazione in via Clementi, nonostante l’assenza dei legittimi proprietari. Intervento dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di Cave sono intervenuti immediatamente, sorprendendo tre uomini intenti a saccheggiare la villa. I malviventi avevano già messo a soqquadro le stanze, riuscendo a impossessarsi di gioielli, denaro contante, valigeria di lusso e capi d’abbigliamento firmati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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