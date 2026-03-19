Roma | tentano furto in una villa a Cave e aggrediscono carabinieri un arresto e una denuncia

A Cave, alle porte di Roma, due persone hanno tentato di svaligiare una villa, ma sono state fermate dai carabinieri intervenuti sul posto. Durante l'operazione, gli agenti sono stati aggrediti da uno degli occupanti, che ha opposto resistenza. Uno dei sospettati è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.

Tentato furto in una villa a Cave, situata alle porte di Roma, sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. I fatti risalgono alla sera del 13 marzo, quando una segnalazione al numero d’emergenza 112 ha fatto scattare l’allerta. A contattare i militari è stato un vicino di casa, insospettito dalle luci accese all’interno di un’abitazione in via Clementi, nonostante l’assenza dei legittimi proprietari. Intervento dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di Cave sono intervenuti immediatamente, sorprendendo tre uomini intenti a saccheggiare la villa. I malviventi avevano già messo a soqquadro le stanze, riuscendo a impossessarsi di gioielli, denaro contante, valigeria di lusso e capi d’abbigliamento firmati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tentano furto in una villa a Cave e aggrediscono carabinieri, un arresto e una denuncia Articoli correlati Un 13enne e un 14enne tentano di forzare una Ape Car parcheggiata, braccati dai carabinieri aggrediscono un carabiniereHanno appena 13 e 14 anni i ragazzini denunciati dai Carabinieri per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Firenze: tentano di rapinare turista in via Vecchietti. Un arresto e una denunciaFIRENZE – I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un... Contenuti utili per approfondire Roma tentano furto in una villa a Cave... Temi più discussi: Il rapinatore con il braccio ingessato incubo del centro di Roma; Furto da ’Oromania’. Abbandonata la cassaforte; Stretta contro i borseggiatori a Roma: 10 arresti tra centro storico e autobus; Tentano di rubare l'auto di una docente, colleghi e collaboratori scolastici si avventano contro i ladri - FoggiaToday. Tentano furti tra le auto dei turisti vicino ai Musei Vaticani: tre arrestiTre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani, una delle zone più frequentate dai turisti nella ... romadailynews.it Roma: tenta furto in casa ma scatta allarme sul cellulare della proprietaria, arrestatoUn tentato furto a Roma si conclude con l'arresto di un uomo grazie alla prontezza della proprietaria e all'intervento dei carabinieri. romadailynews.it Corriere della Sera. . Si è chiusa in Piazza del Popolo a Roma la campagna referendaria del Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. Con lettere di oltre 20 metri, la Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari h - facebook.com facebook L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como. #ASRoma x.com