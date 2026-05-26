Al Cinema Andromeda è stata proiettata la produzione “Scritti Corsari. Comizi Corsari”, realizzata all’interno di un laboratorio multimediale dedicato all’educazione all’audiovisivo e alla partecipazione civica. La proiezione fa parte di un progetto che coinvolge studenti e giovani in attività di creazione e visione di contenuti audiovisivi. La iniziativa mira a promuovere la partecipazione civica attraverso strumenti audiovisivi, coinvolgendo i partecipanti in un percorso di formazione e produzione.

Il Cinema Andromeda ha ospitato la proiezione di “Scritti Corsari. Comizi Corsari”, progetto nato dal laboratorio multimediale dedicato all’educazione all’audiovisivo e alla partecipazione civica. L’iniziativa ha coinvolto le studentesse e gli studenti del Liceo Statale “Vittorio Gassman” di Primavalle, impegnati in un percorso di reinterpretazione contemporanea dell’eredità dei “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, una delle opere più significative del poeta e intellettuale italiano. L’evento si è svolto come una vera e propria lezione aperta, con la partecipazione di istituzioni, formatori e momenti di lettura e testimonianza dedicati a Pasolini, culminati nella proiezione del video realizzato dagli studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, al Cinema Andromeda il progetto “Scritti Corsari. Comizi Corsari”

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