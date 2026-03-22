Bologna Lazio 0-2, la doppietta di Taylor permette ai biancocelesti di superare proprio i felsinei in classifica. Orsolini sbaglia il rigore. La sfida del Dall’Ara ha emesso il suo verdetto: la squadra di Sarri mette la freccia e si regala un rilancio in piena regola. Il match tra Bologna e Lazio si è concluso con un secco 2-0 per i biancocelesti, che grazie a questo successo scavalcano proprio i rossoblù in classifica, accomodandosi all’ottavo posto. A decidere l’incontro è stata una sontuosa doppietta di Taylor nel finale, regalando la terza vittoria consecutiva a una formazione apparsa solida e cinica. Nonostante il risultato finale, la gara Bologna Lazio è stata segnata da una lunga fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bologna Lazio 0-2: Orsolini sbaglia, Taylor no. Biancocelesti corsari al Dall’Ara. Il resoconto del match

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