Catanzaro-Bari 2-3 | biancorossi corsari al Ceravolo la salvezza passa dai playout col Südtirol

Il Bari ha vinto 3-2 contro il Catanzaro al Ceravolo, ottenendo così l'accesso ai playout e evitando la retrocessione diretta in Serie C. La partita si è conclusa con il risultato di 2-3 per la squadra ospite. La sconfitta mette il Catanzaro in una posizione critica, mentre il Bari si assicura di disputare le partite di spareggio per mantenere la categoria.

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