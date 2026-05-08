Catanzaro-Bari 2-3 | biancorossi corsari al Ceravolo la salvezza passa dai playout col Südtirol
Il Bari ha vinto 3-2 contro il Catanzaro al Ceravolo, ottenendo così l'accesso ai playout e evitando la retrocessione diretta in Serie C. La partita si è conclusa con il risultato di 2-3 per la squadra ospite. La sconfitta mette il Catanzaro in una posizione critica, mentre il Bari si assicura di disputare le partite di spareggio per mantenere la categoria.
Il Bari espugna il Ceravolo battendo 3-2 il Catanzaro e conquista i playout, evitando la retrocessione diretta in Serie C. Nell’ultima giornata di campionato, i biancorossi ribaltano i giallorossi grazie alle reti di Moncini, Piscopo e al tris arrivato nella ripresa, rendendo inutile il rigore.🔗 Leggi su Baritoday.it
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