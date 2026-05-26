Picchiato e sequestrato dai poliziotti Viene fermato a Termini e finisce in ospedale chiesto l' arresto per 4 agenti

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un uomo è stato picchiato e sequestrato da quattro agenti di polizia durante un fermo a Termini. Dopo l’intervento, è stato portato in ospedale. La procura di Roma ha richiesto gli arresti domiciliari per i quattro agenti coinvolti e sospensioni dal servizio per altri due, tutti appartenenti ai commissariati di Esquilino, Celio e Viminale. Le indagini sono in corso.

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La procura di Roma ha chiesto gli arresti domiciliari per quattro poliziotti della questura di Roma, appartenenti ai commissariati di Esquilino e Celio, e altre due sospensione dal servizio per altri due agenti del commissariato Viminale.I sei membri della polizia di Stato sono accusati, a vario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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