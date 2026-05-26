Picchiato e sequestrato dai poliziotti Viene fermato a Termini e finisce in ospedale chiesto l' arresto per 4 agenti

A un uomo è stato picchiato e sequestrato da quattro agenti di polizia durante un fermo a Termini. Dopo l’intervento, è stato portato in ospedale. La procura di Roma ha richiesto gli arresti domiciliari per i quattro agenti coinvolti e sospensioni dal servizio per altri due, tutti appartenenti ai commissariati di Esquilino, Celio e Viminale. Le indagini sono in corso.

La procura di Roma ha chiesto gli arresti domiciliari per quattro poliziotti della questura di Roma, appartenenti ai commissariati di Esquilino e Celio, e altre due sospensione dal servizio per altri due agenti del commissariato Viminale.I sei membri della polizia di Stato sono accusati, a vario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA ARRESTATO UNO DEGLI AGGRESSORI DEL POLIZIOTTO A TORINO: È UN 22ENNE

Notizie e thread social correlati

Gol e aggressione: 15enne picchiato sul campo finisce in ospedaleLunedì scorso, durante una partita giovanile in provincia, un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei sul campo e ha subito un...

Leggi anche: Fabio Gallina sequestrato in villa dai rapinatori: «Picchiato, legato e spogliato. Sono sconvolto». Dopo 3 ore l'imprenditore si libera e chiede aiuto in pizzeria

Temi più discussi: Picchiato e sequestrato in casa dai rapinatori; Torino, diciassettenne sequestrato e pestato per vendetta: Hai toccato il figlio del boss; Antonella Bundu: Ci hanno picchiato e umiliato, ma non ci hanno piegato; Rapina in casa: si trova davanti due banditi in soggiorno, preso a pugni e derubato del portafoglio.

Picchiato e sequestrato in casa dai rapinatoriQuello che inizialmente sembrava un furto in abitazione si è trasformato in una violenta rapina domestica, con il proprietario di casa aggredito e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. polesine24.it

Alberto Filippi, l'ex senatore della Lega sequestrato e picchiato dai rapinatori: I pugni, poi la pistola in faccia. Nella villa anche la moglie e le 2 figlioletteARCUGNANO (VICENZA) - Alberto Filippi, l'ex senatore della Lega e imprenditore vicentino, è stato rapinato nella sua casa e sequestrato per circa un'ora da un gruppo di quattro ladri che hanno fatto ... ilgazzettino.it