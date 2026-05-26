Roma addio Massara e sostituti | il punto in attesa degli annunci ufficiali

Il dirigente ha lasciato il club capitolino dopo un solo anno, segnando la fine della sua terza esperienza con la Roma. La decisione è stata comunicata senza annunci ufficiali, e si attende un aggiornamento su eventuali sostituti. La separazione avviene a pochi mesi dalla conclusione del contratto e in un momento di cambiamenti in organico. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali nomi o piani futuri.

Il dirigente saluta il club capitolino per la terza volta dopo una sola stagione Si è conclusa dopo un solo anno la terza avventura di Frederic Massara alla Roma. Complice anche il mancato “feeling tecnico” con Gian Piero Gasperini, il dirigente piemontese sta per terminare anzitempo la sua esperienza da direttore sportivo del club giallorosso e ormai è atteso soltanto il comunicato ufficiale da parte del club capitolino. Roma, UFFICIALE l’addio di Massara: i dettagli (Ansa Foto) – calciomercato.it Ma chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma? I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di Tony D’Amico, che ha già lavorato con Gian Piero Gasperini all’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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