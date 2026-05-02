L’assetto dirigenziale della Roma sta per cambiare drasticamente in vista della prossima stagione, con un addio ormai prossimo per il dirigente attuale. La squadra si prepara a una riorganizzazione che coinvolgerà anche i nomi che occuperanno i ruoli chiave nel futuro della società. Le decisioni ufficiali sono attese nelle prossime settimane, mentre i vari candidati vengono valutati per il nuovo assetto tecnico e amministrativo.

L’assetto dirigenziale della Roma si appresta a subire una trasformazione radicale in vista della prossima stagione, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una profonda ristrutturazione sportiva. Dopo il traumatico addio di Claudio Ranieri, scaturito dalle insanabili divergenze con Gian Piero Gasperini, il club giallorosso si prepara a congedare anche Frederic Massara. Il Direttore Sportivo, la cui posizione appariva già precaria da diverse settimane, sarebbe ormai a un passo dalla separazione definitiva. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la frattura tra il dirigente e la società appare insanabile, rendendo l’uscita di scena dell’attuale DS solo una questione di tempo, con ogni probabilità già entro le prossime settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, scossone Massara: addio vicino. I nomi per il dopo

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