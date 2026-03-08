Roma il monito di Massara | Fiducia totale nei sostituti il rinnovo di Dybala non è un tema attuale

Nella cornice carica di tensione del pre-partita di Marassi, il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha dichiarato di avere fiducia totale nei sostituti di Dybala e ha precisato che il rinnovo del contratto dell’attaccante non rappresenta un tema attuale. La sua intervista si è concentrata sul momento della squadra e sulle scelte di formazione in vista della partita contro il Genoa.

Nella cornice carica di tensione del pre-partita di Marassi, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha tracciato la rotta della Roma in vista dell'insidioso confronto contro il Genoa. Intervenendo ai microfoni della stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio della 28ª giornata, il dirigente ha analizzato con pragmatismo la congiuntura critica che sta attraversando il sodalizio capitolino, fiaccato da una lista di indisponibili che ne sta condizionando il rendimento nelle ultime settimane. Nonostante l'emergenza, Massara ha voluto blindare il gruppo, spostando l'attenzione sulla profondità della rosa e sulla necessità di mantenere una ferrea tenuta mentale per non perdere il contatto con le posizioni di vertice.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Dybala è ancora possibileIl numero 21 giallorosso è tornato a far brillare gli occhi dei tifosi, mostrando un’ottima condizione fisica contro il Genoa.

Massara prima di Roma Genoa: «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. Ferguson? Nessun tema»Intervenuto nel prepartita, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha risposto alle domande di Sky sul momento della squadra a pochi minuti...

Sconfitta per la Roma che aveva pareggiato con Ndicka la rete iniziale di Messias, ma poi il subentrato Vitinha ha riportato avanti la squadra di De Rossi

3 - Evan Ndicka è il primo difensore della Roma a segnare almeno un gol in tre partite di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Sbloccato. #GenoaRoma x.com