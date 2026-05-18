Sondaggio Barça per Lautaro Martinez | contattato l’agente sul tavolo tre nomi per sostituire Lewandowski

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha contattato l’agente di Lautaro Martinez, secondo fonti argentine. Sul tavolo ci sono tre nomi come possibili sostituti di Lewandowski, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco della squadra catalana. La stagione di Martinez con l’Inter ha evidenziato le sue qualità tecniche ed emotive, rafforzando l’interesse del club spagnolo nei suoi confronti. Al momento, non sono stati annunciati sviluppi ufficiali o accordi definitivi tra le parti coinvolte.

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