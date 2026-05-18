Sondaggio Barça per Lautaro Martinez | contattato l’agente sul tavolo tre nomi per sostituire Lewandowski
Il Barcellona ha contattato l’agente di Lautaro Martinez, secondo fonti argentine. Sul tavolo ci sono tre nomi come possibili sostituti di Lewandowski, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco della squadra catalana. La stagione di Martinez con l’Inter ha evidenziato le sue qualità tecniche ed emotive, rafforzando l’interesse del club spagnolo nei suoi confronti. Al momento, non sono stati annunciati sviluppi ufficiali o accordi definitivi tra le parti coinvolte.
Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana Croazia, i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 “italiani” Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sullo stesso argomento
Lewandowski Juve, tutto confermato: presto la missione in Italia del suo agente! Il polacco ha queste offerte sul tavolo: il puntodi Luca FiorettiLewandowski Juve, il procuratore del centravanti è atteso in Italia per valutare il possibile trasferimento dopo la rottura per il...
Leggi anche: Tre nomi in pole per sostituire Conte: ADL si sta muovendo! Le novità di Repubblica