Sondaggio Barça per Lautaro Martinez | contattato l’agente sul tavolo tre nomi per sostituire Lewandowski

Il Barcellona ha contattato l’agente di Lautaro Martinez, secondo fonti argentine. Sul tavolo ci sono tre nomi come possibili sostituti di Lewandowski, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco della squadra catalana. La stagione di Martinez con l’Inter ha evidenziato le sue qualità tecniche ed emotive, rafforzando l’interesse del club spagnolo nei suoi confronti. Al momento, non sono stati annunciati sviluppi ufficiali o accordi definitivi tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui