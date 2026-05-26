Elezioni Roma 2027 riunione fiume di FdI Sul tavolo tre nomi la scelta entro l' estate

Il centrodestra sta valutando tre candidati per le elezioni comunali di Roma 2027, con una decisione prevista entro l’estate. La riunione di FdI si è protratta a lungo, concentrandosi sulla selezione del nome più idoneo. La corsa è aperta, mentre il partito cerca di individuare la figura capace di sfidare il sindaco uscente, che si ripresenta per un secondo mandato. La scelta finale dipenderà dai prossimi mesi.

Il tempo stringe, il centrodestra è a caccia di un candidato che possa correre adeguatamente contro il sindaco uscente Roberto Gualtieri. L'obiettivo non ufficiale era quello di trovare una quadra a marzo, ma siamo quasi a giugno e per molti già troppo tardi. FdI a caccia del candidatoPer questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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