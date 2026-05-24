Roland Garros subito out Bronzetti | ora tocca a Bellucci Cinà e Sonego

Lucia Bronzetti, proveniente dalle qualificazioni, è uscita subito dal Roland Garros, sconfitta al primo turno dalla ceca Marie Bouzkova in due set. Ora tocca a Bellucci, Cinà e Sonego, che sono ancora in gara.

Si apre con una sconfitta il Roland Garros di Lucia Bronzetti. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, viene eliminata al primo turno dalla ceca Marie Bouzkova in due set. Attesa ora per gli esordi di Bellucci, Cinà e Sonego nel torneo parigino. Parte in salita il Roland Garros per il tennis italiano. La prima azzurra a scendere in campo nel tabellone principale dello Slam parigino è stata Lucia Bronzetti, eliminata all’esordio sulla terra battuta francese. La tennista romagnola, numero 172 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa alla ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 27 del torneo e attuale numero 28 del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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