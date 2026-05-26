Roland Garros Tabur ha paura di Sinner | Era l’unico che non volevo incontrare

Clement Tabur affronta il primo turno di Roland Garros contro Jannik Sinner, numero 13 del mondo. Il tennista francese, numero 171, ha dichiarato di temere l’avversario italiano, che considerava l’unico da non voler incontrare. La partita si gioca martedì 26 maggio nel tabellone principale, con Tabur che ha ottenuto un ingresso tramite wildcard.

(Adnkronos) – Clement Tabur ha 'paura' di Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordisce al primo turno del Roland Garros 2026 sfidando proprio il francese, numero 171 del mondo, nel tabellone principale grazie a una wild card. "Quando ho visto il sorteggio ho provato una sensazione strana. Inizialmente mi sono sentito profondamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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