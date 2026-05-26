Al Roland Garros 2026, Clement Tabur ha dichiarato di aver evitato di giocare contro Sinner, rivelando di sentirsi male all’idea. La sua sincerità ha attirato l’attenzione, rendendo l’esordio in questa edizione particolarmente insolito. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla partita o sui motivi di questa scelta, ma le parole del tennista evidenziano un rapporto complesso con l’avversario. La vicenda si aggiunge alle storie di questa edizione del torneo.

L’esordio al Roland Garros 2026 di Clement Tabur ha già i contorni di una storia fuori dall’ordinario. Il francese, numero 171 del ranking mondiale e invitato nel tabellone principale grazie a una wild card liberatasi all’ultimo momento, si ritroverà questa sera sul Philippe-Chatrier davanti al pubblico di casa contro il giocatore più dominante del circuito: Jannik Sinner. Un debutto che, almeno sulla carta, appare proibitivo, ma che Tabur sta cercando di vivere come un’opportunità irripetibile più che come una condanna annunciata. Nell’intervista concessa a L’Équipe, il ventiseienne di Angers ha raccontato le emozioni contrastanti provate al momento del sorteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sincerità di Clement Tabur: “Sinner era l’unico contro cui non volevo giocare, mi sento male…”

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