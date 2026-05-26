Jannik Sinner ha battuto un avversario in tre set nel primo turno di Roland Garros, senza perdere un set. Anche Luciano Darderi ha vinto il suo incontro nello stesso torneo, confermando la presenza italiana nel main draw. Entrambi i giocatori hanno concluso le partite senza cedere un set, rafforzando la presenza italiana nel torneo parigino.

AGI - Il Roland Garros si apre nel segno dell' Italia. Jannik Sinner e Luciano Darderi superano il primo turno dello Slam parigino vincendo entrambi in tre set, confermando lo stato di grazia del tennis azzurro sul palcoscenico internazionale. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, liquida la pratica Clement Tabur in due ore e otto minuti di gioco con il punteggio netto di 6-1 6-3 6-4. Per l'altoatesino si è trattato di un match saldamente in controllo: l'avversario ha impiegato più di un parziale per entrare in ritmo e, nonostante un rendimento in crescita nel corso dell'incontro, non è mai riuscito a impensierire l'azzurro. Sinner attende ora la sfida di giovedì contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 56 della classifica ATP. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roland Garros, Sinner liquida Tabur senza perdere un set

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