Roland Garros Sinner in campo contro Tabur | primo set con Jannik invincibile
Jannik Sinner ha iniziato il suo torneo al Roland Garros 2026 affrontando il francese Clement Tabur nel primo turno. Nel primo set, il tennista italiano si è mostrato invincibile, mantenendo alta la concentrazione e vincendo con facilità. L'anno scorso, Sinner aveva partecipato alla finale del torneo, persa contro un avversario spagnolo.
Jannik Sinner debutta oggi al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro affronta il francese Clement Tabur nel primo turno dello Slam parigino, torneo in cui un anno fa fu protagonista della lunghissima finale persa contro Carlos Alcaraz. L’altoatesino arriva a Parigi dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia e con grandi aspettative da parte del pubblico italiano. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida e sul torneo. 21.05 – Sinner conquista il primo set Jannik formidabile, batte Tabur in un primo set esplosivo, ottenendo un 6-1. 20.08 – Sinner torna a Parigi dopo la finale epica del 2025 Il numero uno azzurro torna sul campo del Roland Garros dopo la finale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz al termine di una maratona durata oltre cinque ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV
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Sinner-Tabur, il debutto di Jannik al Roland Garros: gli aggiornamenti in tempo reale facebook
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