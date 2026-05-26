Roland Garros Sinner in campo contro Tabur | primo set con Jannik invincibile

Notizia in breve

Jannik Sinner ha iniziato il suo torneo al Roland Garros 2026 affrontando il francese Clement Tabur nel primo turno. Nel primo set, il tennista italiano si è mostrato invincibile, mantenendo alta la concentrazione e vincendo con facilità. L'anno scorso, Sinner aveva partecipato alla finale del torneo, persa contro un avversario spagnolo.