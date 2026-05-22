Sinner al Roland Garros | allenamento-show con Baez Lunedì 25 primo turno contro Tabur

Il 22 maggio 2026, a Parigi, Jannik Sinner ha partecipato a un allenamento insieme all’argentino Sebastian Baez. L’attività si è svolta nel contesto del torneo di Roland Garros, che inizia ufficialmente lunedì 25 maggio con il primo turno contro un avversario ancora da definire. La presenza di Sinner sul campo ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, segnando l’avvio della sua partecipazione alla competizione sulla terra battuta francese.

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PARIGI – E’ iniziata l’avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros. Ed è subito spettacolo. Il fuoriclasse azzurro è sceso in campo oggi, 22 maggio 2026, per un allenamento con l’argentino Sebastian Baez. Una scelta, quella di Jannik, pensata per utilizzare le caratteristiche del terraiolo sudamericano per aumentare il ritmo e l’intensità in campo, a cominciare dagli scambi. Per iniziare subito con il piede giusto un torneo fondamentale per la sua carriera, l’unico Slam che ancora manca al suo favoloso palmares. Nel corso dell’allenamento di oggi con Baez, Sinner ha dato spettacolo sul Centrale. Jannik ha fatto divertire i tifosi presenti con una serie di colpi da repertorio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner al Roland Garros: allenamento-show con Baez. Lunedì 25 primo turno contro Tabur ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento Sullo stesso argomento Sinner, ‘inizia’ il Roland Garros: l’allenamento con Baez e la strategia di Jannik(Adnkronos) – Inizia l'avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros 2026. Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026: data, orario e debutto contro TaburJannik Sinner è pronto a iniziare la sua corsa al Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno 2026. #Cobolli al #RolandGarros: Con #Sinner non devo partire già sconfitto. Nessun sogno è precluso x.com Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit Cobolli al Roland Garros: Con Sinner non devo partire già sconfitto. Nessun sogno è preclusoLe parole in conferenza stampa del romano, sorteggiato a Parigi dalla stessa parte di tabellone del numero uno al mondo ... corrieredellosport.it Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2026: tutti gli avversari turno per turnoJannik Sinner sa bene cosa lo attende. È stato definito il percorso del numero 1 del mondo e di tutti i protagonisti del main draw del Roland Garros. Il ... oasport.it