Sinner al Roland Garros 2026 | quando gioca con Tabur chi è il francese che trova all’esordio

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026 martedì 26 maggio, affrontando al suo esordio il francese Clement Tabur. Dopo aver vinto agli Internazionali di Roma, l’italiano partecipa al secondo Slam della stagione, il primo da quando ha conquistato il titolo romano. Il torneo parigino rappresenta l’unico Major ancora da aggiungere alla sua collezione di trofei.

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L’attesa è finita. Dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner torna in campo martedì 26 maggio nel match d’esordio contro il francese Clement Tabur al Roland Garros 2026, secondo torneo stagionale dello Slam e l’unico dei quattro major che ancora manca nella bacheca dell’azzurro. Un titolo sfuggitogli l’anno scorso per un soffio, nonostante tre match point a favore nella finale più lunga di sempre nella storia del torneo contro Carlos Alcaraz. Senza lo spagnolo, ancora assente per infortunio, in qualità di numero 1 del mondo e di secondo giocatore ad aver trionfato in tutti i Masters 1000, a Parigi sarà ovviamente l’azzurro l’uomo da battere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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