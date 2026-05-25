L’attesa è finita. Dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner torna in campo martedì 26 maggio nel match d’esordio contro il francese Clement Tabur al Roland Garros 2026, secondo torneo stagionale dello Slam e l’unico dei quattro major che ancora manca nella bacheca dell’azzurro. Un titolo sfuggitogli l’anno scorso per un soffio, nonostante tre match point a favore nella finale più lunga di sempre nella storia del torneo contro Carlos Alcaraz. Senza lo spagnolo, ancora assente per infortunio, in qualità di numero 1 del mondo e di secondo giocatore ad aver trionfato in tutti i Masters 1000, a Parigi sarà ovviamente l’azzurro l’uomo da battere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner al Roland Garros 2026: quando gioca con Tabur, chi è il francese che trova all’esordio

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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Sinner, quando gioca al Roland Garros? Esordio contro Tabur, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiJannik Sinner giocherà al Roland Garros contro un avversario sconosciuto, Tabur, nel suo primo turno.

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Jannik #Sinner, lunedì 25 maggio, non si allenerà al #RolandGarros bensì nel vicino circolo Jean Bouin (dove si allenano quasi tutti a torneo iniziato). Insieme a lui Cristian #Garin. Allenamento programmato dalle ore 16 alle 18 x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

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