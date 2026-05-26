Comincia oggi l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo farà il suo esordio contro il francese Clement Tabur, wild card del torneo, nella sessione serale sul Court Philippe-Chartier. Il match è in programma non prima delle 20.15. Per l’azzurro parte così la corsa al titolo parigino, l’unico Slam che ancor manca nella sua collezione. Sinner arriva a Parigi con grandi ambizioni e con la consapevolezza di essere l’uomo da battere. Lo scorso anno il Roland Garros gli era sfuggito dopo una finale durissima contro Carlos Alcaraz, rimasta inevitabilmente nella memoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Sinner debutta in serata: Tabur primo ostacolo sulla strada di Parigi

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