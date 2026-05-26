Roland Garros oggi Sinner-Tabur – Diretta

Oggi, 26 maggio, Jannik Sinner affronta Tabur nel secondo turno di Roland Garros. La partita si svolge sui campi parigini, con inizio previsto nel pomeriggio. Sinner, testa di serie, ha vinto il primo turno in tre set. Tabur ha superato il primo turno in quattro set. La sfida si gioca sulla terra battuta, con Sinner che cerca di avanzare nel torneo. La diretta sarà trasmessa sui canali ufficiali del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordisce contro il francese Clement Tabur – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, in finale dopo un'epica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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