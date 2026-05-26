Dopo aver raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia, il giocatore si prepara per il Roland Garros 2026. La competizione si svolge con l’obiettivo di proseguire la serie di vittorie e avanzare il più possibile nel torneo. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming. L'appuntamento con le sfide è fissato con orari specifici, mentre il programma comprende diverse fasi della competizione.

Si riparte dalla storica e prestigiosa semifinale conquistata agli internazionali d’Italia e l’obiettivo è immutato: continuare a vincere per arrivare più in alto possibile. Nel primo turno del Roland Garros Luciano Darderi, testa di serie numero 14, affronta l’austriaco Sebastian Ofner. Il match sarà il quarto sul Campo numero 7 e concluderà un programma che inizierà alle 11:00. Al Foro Italico l’azzurro ha offerto numerose prove del suo carattere indomito rimontando da situazioni che sembravano ormai compromesse e ha ribadito l’esponenziale crescita del suo standard tennistico. L’unico piccolo rammarico può essere quello di incrociare, negli eventuali ottavi, il numero uno del mondo, ma il tennista italiano vivrà certamente questa opportunità come una grande occasione di crescita se si dovesse presentare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darderi-Ofner oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev v Learner Tien Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streamingIl tennista italiano Luciano Darderi, numero 14 del seeding, debutta al Roland Garros 2026 nel terzo giorno del torneo.

Paolini-Yastremska oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini affronta oggi alle 11:00 il suo primo match a Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streaming; Diretta Ofner - Darderi (Roland Garros); Roland Garros, Darderi trova Ofner al primo turno; Ofner-Darderi: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

Pronostico e quote Sebastian Ofner – Luciano Darderi, Roland Garros 26-05-2026 ift.tt/tzQBxMX #scommesse #pronostici x.com

Roland Garros, Darderi trova Ofner al primo turnoSfida ostica per il nativo di Villa Gesell contro l’austriaco all’esordio al Roland Garros dopo settimane intense Un debutto insidioso al Roland Garros per Luciano Darderi, che al primo turno affronte ... tennisitaliano.it

Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streamingNella terza giornata del programma arriverà il momento dell'esordio al Roland Garros 2026 di tennis anche per il numero 14 del seeding, l'azzurro Luciano ... oasport.it