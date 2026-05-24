Federico Cinà ha vinto il suo primo match a Roland Garros battendo Reilly Opelka in cinque set. La partita, durata più di tre ore, si è conclusa con la vittoria del giovane tennista palermitano al debutto in uno Slam. Con questa vittoria, Cinà si è qualificato per il secondo turno del torneo.

Federico Cinà continua a stupire al Roland Garros. Il giovane palermitano supera in cinque set lo statunitense Reilly Opelka al debutto assoluto in uno Slam e conquista il secondo turno dopo una battaglia durata oltre tre ore. Grande impresa di Federico Cinà al Roland Garros. Il giovane tennista italiano conquista il secondo turno del torneo parigino battendo all’esordio lo statunitense Reilly Opelka al termine di una sfida combattutissima. Il teenager palermitano si impone in cinque set con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-7(6) 6-4 dopo tre ore e 26 minuti di gioco, centrando così il primo successo in carriera nel tabellone principale di uno Slam. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, impresa Cinà: batte Opelka al debutto e vola al secondo turno

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