Luciano Darderi ha vinto il suo match al Roland Garros in tre set contro Sebastian Ofner, con i punteggi di 6-3, 7-6 e 6-2, e si è qualificato per il secondo turno. È la seconda volta consecutiva che l’italiano raggiunge questa fase del torneo.

Un ottimo Luciano Darderi non ha lasciato scampo a Ofner al Roland Garros: l’azzurro stacca il pass per il secondo turno Luciano Darderi non trema e stende Sebastian Ofner in tre set (6-3, 7-6, 6-2), conquistando l’accesso al secondo turno del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. In una giornata afosa sulla terra rossa del campo 7, l’azzurro numero 17 del mondo ha dimostrato carattere, varietà e una condizione fisica invidiabile, spegnendo progressivamente le velleità dell’esperto austriaco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Darderi è al secondo turno! Battuto Ofner in tre set

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