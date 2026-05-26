LIVE Darderi-Ofner 7-6 6-2 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio in apertura di set!
Darderi ha vinto il primo set contro Ofner con il punteggio di 7-6, dopo aver strappato il servizio all’avversario all’inizio. Nel secondo set, l’azzurro ha conquistato il break e si è portato sul 6-2. Nel terzo, Darderi ha ottenuto un vantaggio di 3-1, ma ha commesso un errore di rovescio, mandando il colpo lungo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Ancora un errore di rovescio di Darderi, che stavolta manda lunghissimo questo colpo. L’azzurro sembra meno concentrato di prima in questo momento. 0-15 Errore di Darderi che manda a rete il rovescio ad incrociare in corsa. 3-1 Gioco Ofner. L’austriaco si apre il campo con il dritto e poi chiude con lo smash facile facile. Game velocissimo conquistato da Ofner. 40-0 A rete stavolta la risposta di Darderi con il rovescio. Buona battuta al centro dell’austriaco. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Darderi. 15-0 Servizio ad uscire e dritto ad incrociare in contropiede perfetto per l’austriaco. 3-0 Gioco Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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