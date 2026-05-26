LIVE Darderi-Ofner 7-6 6-2 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio in apertura di set!

Notizia in breve

Darderi ha vinto il primo set contro Ofner con il punteggio di 7-6, dopo aver strappato il servizio all’avversario all’inizio. Nel secondo set, l’azzurro ha conquistato il break e si è portato sul 6-2. Nel terzo, Darderi ha ottenuto un vantaggio di 3-1, ma ha commesso un errore di rovescio, mandando il colpo lungo.