Oggi è il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros, torneo che ha come obiettivo principale per questa stagione. Dopo aver vinto anche gli Internazionali di Roma, il tennista italiano affronta la prima partita del torneo parigino. Chi è Tabur, avversario di Sinner, e quando si svolgerà il loro incontro non sono stati ancora comunicati.

Dopo aver trionfato anche agli Internazionali di Roma, è finalmente arrivato il giorno del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros parigino, il vero obiettivo dichiarato dal numero uno del mondo per questa stagione. L’avversario è Clement Tabur, francese e numero 171 del ranking Atp. Cosa sappiamo dell’avversario. La superficie preferita dal 26enne è la terra rossa: dotato di una grand volee, è entrato nella Top 200 nel novembre 2025 raggiungendo il miglior piazzamento in carriera (numero 165), nel maggio 2026, poco dopo aver vinto il suo primo titolo Challenger a Tallahassee. Dopo essersi qualificato per il debutto nel tabellone principale di un Grande Slam proprio al Roland Garros nel 2025, ha ottenuto una wild card per entrare a far parte del tabellone principale di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, è il giorno di Sinner: chi è Tabur e quando giocano

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JANNIK SINNER NON È CADUTO PER CASO

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