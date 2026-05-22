Quando si gioca Sinner-Tabur al Roland Garros? Data e orario del debutto di Jannik

Il primo turno del Roland Garros 2026 si svolgerà tra il 24 maggio e il 7 giugno a Parigi. Jannik Sinner affronterà il francese Clement Tabur nel suo debutto nel torneo. La data e l’orario esatto dell’incontro non sono ancora stati ufficializzati. La partita rappresenta la prima occasione per il tennista italiano di confrontarsi con Tabur nel torneo parigino. Il match si inserisce nel quadro delle sfide di singolare in programma durante la competizione.

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