Quando si gioca Sinner-Tabur al Roland Garros? Data e orario del debutto di Jannik

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo turno del Roland Garros 2026 si svolgerà tra il 24 maggio e il 7 giugno a Parigi. Jannik Sinner affronterà il francese Clement Tabur nel suo debutto nel torneo. La data e l’orario esatto dell’incontro non sono ancora stati ufficializzati. La partita rappresenta la prima occasione per il tennista italiano di confrontarsi con Tabur nel torneo parigino. Il match si inserisce nel quadro delle sfide di singolare in programma durante la competizione.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato ieri, giovedì 21 maggio. L'azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 Masters 1000 vinti consecutivamente. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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