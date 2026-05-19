Dove vedere il Roland Garros e tutti i match di Sinner? La programmazione tv
Il torneo di Roland Garros si svolge sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. La programmazione televisiva dedicata agli incontri, inclusi quelli di Sinner, è disponibile su TimVision Play. La manifestazione rappresenta il secondo evento del Grande Slam della stagione e vede la partecipazione di numerosi tennisti di alto livello. Gli appassionati possono seguire le partite attraverso le trasmissioni dedicate sulla piattaforma streaming.
(Adnkronos) – Il grande tennis torna protagonista su TimVision Play con il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. L’intero Open di Francia – qualificazioni incluse, al via dal 18 maggio – sarà disponibile su TimVision Play con oltre 400. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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