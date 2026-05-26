Darderi ha vinto il suo match al Roland Garros, battendo l’avversario in tre set con i punteggi di 7-6, 6-2, 6-3. L’italiano ha mostrato un forte rendimento fisico e si è assicurato il passaggio al secondo turno. È il secondo anno consecutivo che riesce a qualificarsi per il secondo turno del torneo parigino. La partita si è conclusa alle 20:39.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Darderi accede al secondo turno del Roland Garros per il secondo anno di fila. L’azzurro deve aspettare qualche minuto prima di scoprire quale sarà il proprio avversario (al momento Comesana guida per 2 set a 0 su Quinn). 20.36 Dopo un primo set difficile per Darderi, in cui Ofner sembrava ingiocabile dal lato del rovescio, è emersa la grande condizione fisica dell’azzurro che ha sopraffatto l’austriaco con l’intensità. Ofner ha continuato a martellare e a conquistare punti con splendidi vincenti, ma alla lunga ha ceduto fisicamente. 6-3 GAME, SET, MATCH DARDERI! L’azzurro spinge con il dritto lungolinea che Ofner non riesce a difendere con efficacia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 7-6, 6-2, 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA: strapotere fisico di Luciano! L’azzurro si prende il secondo turno!

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SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation

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