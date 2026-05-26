roland garros darderi batte offner e va al secondo turno

Luciano Darderi ha vinto il suo incontro al primo turno di Roland Garros, sconfiggendo Offner. Ora si prepara per affrontare il secondo turno. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi, che ha così proseguito nel torneo. La competizione si svolge sulla terra battuta a Parigi. In attesa di conoscere il suo prossimo avversario, Darderi si è qualificato per il secondo turno del torneo.

Roma, 26 maggio 2026 – In attesa di Sinner, Luciano Darderi passa al secondo turno del Roland Garros. Il numero 17 della classifica Atp e 14esima testa di serie del torneo parigino, ha sconfitto in tre set l'austriaco Sebastian Ofner (numero 112 Atp), con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Darderi affronterà nel prossimo turno l'argentino Francisco Comesana o lo statunitense Ethan Quinn. Esordio vincente anche per Arnaldi. Esordio vincente anche per Matteo Arnaldi. L'azzurro, numero 104 del mondo, sconfigge l'olandese Tallon Griekspoor, numero 33 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-7 (9-11), 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 dopo 4 ore di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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