Matteo Berrettini ha vinto il suo match di debutto a Roland Garros 2026, battendo Fucsovics e qualificandosi per il secondo turno. Attualmente classificato al numero 105 del ranking, il tennista italiano ha concluso l'incontro con un punteggio favorevole. La partita si è svolta sui campi principali del torneo, segnando una prima prestazione positiva per Berrettini in questa edizione. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni.

Ottimo debutto sui campi del Roland Garros 2026 per Matteo Berrettini, attuale numero 105 del mondo. Dopo l’exploit di ieri di Federico Cinà e in attesa del derby tra Cobolli e Pellegrino, l’azzurro, nonostante il ranking sfavorevole, supera il primo turno del secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi, battendo all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics, numero 65 della classifica mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-1, 6-2 in tre ore e 12? di gioco. Nonostante un inizio del match difficile, Berrettini non si è scomposto e negli ultimi due set ha dominato l’avversario. Il prossimo avversario per il tennista azzurro sarà il francese Arthur Rinderknech, numero 25 al ranking. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Berrettini batte Fucsovics e va al secondo turno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner-Alcaraz: il TIE-BREAK integrale del primo set | Monte-Carlo

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano gira un match complicatissimo e torna al 2° turnoMatteo Berrettini ha vinto il match contro Fucsovics in quattro set, dopo aver perso il primo 7-6.

Fucsovics-Berrettini, primo turno con trappola al Roland GarrosAll’esordio al Roland Garros, Matteo Berrettini affronta il tennista ungherese Fucsovics nel primo turno.

Temi più discussi: Roland Garros: oggi in campo Paolini e Berrettini, c’è anche un derby azzurro | Programma completo e orari; Roland Garros 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Roland Garros, da Berrettini e Paolini a Cobolli-Pellegrino: programma e dove vederlo in tv; Roland Garros: oggi Paolini, Berrettini e il derby Cobolli-Pellegrino.

Paolini e Berrettini aprono il #RolandGarros 2026 con il primo turno a Parigi. In campo anche il derby italiano tra Cobolli e Pellegrino, mentre Swiatek e Shelton guidano il programma sui campi principali. x.com

Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit

Berrettini-Fucsovics diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida liveMatteo Berrettini torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza. Nel 2021 arrivò fino ai quarti di finale. Di recente il tennista romano è scivolato fuori dalla top 100, ora si trova ... corrieredellosport.it

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano gira un match complicatissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ... oasport.it