Nel primo turno di Roland Garros, il tennista italiano Flavio Cobolli ha vinto il derby contro Andrea Pellegrino. Oggi, invece, esordirà Jannik Sinner contro un avversario francese. Cobolli ha commentato il livello del torneo, definendolo “basso”, e ha puntato l’attenzione sul ranking, che non lo soddisfa. La competizione si svolge sulla terra rossa parigina, con molte assenze tra i top player.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli 'snobba' il ranking al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto ieri Andrea Pellegrino nel derby italiano del primo turno dello Slam parigino, in cui oggi, martedì 26 maggio, esordirà Jannik Sinner contro il padrone di casa Tabur. Festeggiando l'approdo al secondo turno del torneo, dove lo scorso anno era stato. L'articolo Roland Garros, Cobolli punge sul ranking: “Il livello è basso.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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