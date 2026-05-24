All’esordio al Roland Garros, Matteo Berrettini affronta il tennista ungherese Fucsovics nel primo turno. I due giocatori si sono incontrati in passato, con risultati variabili, e le ultime prestazioni indicano un andamento incerto per entrambi. La partita rappresenta un primo ostacolo importante per il numero uno italiano nello slam parigino, che dovrà affrontare un avversario che ha mostrato solidità nelle recenti uscite. La sfida si svolge sulla terra battuta, superficie caratteristica del torneo.

Fucsovics-Berrettini, esordio con tante incognite a Parigi: i testa a testa, le ultime prestazioni e l’analisi della sfida d’esordio allo Slam d’Oltralpe. Agli Internazionali d’Italia non è riuscito ad andare al di là del primo turno, ma ogni torneo, si sa, è una storia a sé stante. Parigi non è Roma e il Roland Garros è un mondo a parte, ragion per cui potrebbe teoricamente succedere di tutto, sulla terra rossa della capitale d’Oltralpe. Perfino che Matteo Berrettini, finalmente, rifiorisca. Il sorteggio del primo turno gli ha messo di fronte un avversario fisico quanto lui, a garanzia di un incrocio che richiederà sin da subito una buona dose di fatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Fucsovics-Berrettini, primo turno con trappola al Roland Garros

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