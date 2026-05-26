Roland Garros buona la prima Sinner batte Tabur | 6-1 6-3 6-4

Jannik Sinner ha vinto il suo primo match al Roland Garros 2026, battendo il francese Clement Tabur con i punteggi di 6-1, 6-3, 6-4. Tabur, wild card numero 165 del mondo, ha affrontato l’italiano nel primo turno del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set.

Jannik Sinner ha battuto 6-1 6-3 6-4 il francese Clement Tabur, wild card numero 165 del mondo. Questo il debutto dell’azzurro al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo ha iniziato la sua avventura nel secondo Slam stagionale, sulla terra rossa di Parigi. Sinner si impone in due ore e otto minuti, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita e che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino, nonostante una prestazione in crescendo. Ora l’azzurro dovrà sfidare giovedì l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile. Chi è Clement Tabur. Nato nel 2000, Clement Tabur è un tennista francese poco esperto nei tornei Slam: ha debuttato al Roland Garros un anno fa, perdendo contro Moutet. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pronostico e quote Jannik Sinner – Clement Tabur, Roland Garros 26-05-2026, non prima delle 20:15

LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina e Parry spostate sul centrale, azzurro in campo non prima delle 20.15Il match tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026 non è ancora iniziato, con l’azzurro che scenderà in campo non prima delle 20.

Temi più discussi: Jannik Sinner al Roland Garros per allungare la lista di vittorie per l'Italia: tutti i successi · Tennis; Sinner arriva ai Roland Garros: il video postato sui social; Roland Garros, il programma di domenica 24 maggio; Roland Garros, tocca a Sinner: esordio in serata. Arnaldi apre alle 11, poi Cocciaretto e Darderi.

BUONA LA PRIMA Esordio vincente per la N.1 al mondo al Roland Garros, successo in 2 set contro la spagnola Bouzas Maneiro In entrambi i set sono decisivi due break in apertura per indirizzare l’incontro Inizia nel migliore dei modi la caccia al pri x.com

Roland Garros R1: [Q] F. Diaz Acosta def. [PR] Z. Z. Zhang 6-1, 6-4, 6-3 reddit

LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: vittoria netta dell’azzurro contro la wild-card franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 5-4 Dritto vincente in contropiede di Tabur che annulla tre match point. Adesso è l'azzurro che ... oasport.it

Sinner-Tabur al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik debutta al primo turno contro il 171° al mondoLa diretta di Sinner-Tabur oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it