Pronostico e quote Jannik Sinner – Clement Tabur Roland Garros 26-05-2026 non prima delle 20 | 15
Al primo turno di Roland Garros, Jannik Sinner affronterà Clement Tabur. La partita è programmata non prima delle 20:15 del 26 maggio 2026. Sinner, classificato tra i favoriti, si trova di fronte a un avversario considerato di livello inferiore. Le quote delle scommesse indicano un chiaro vantaggio per il tennista italiano. La sfida si svolgerà sulla terra battuta, con Sinner che punta a passare il turno senza troppi problemi.
Avversario morbido e di routine per Jannik Sinner al primo turno, ma per Clement Tabur sarà sicuramente un grande onore incontrarlo. Francese, dunque sarà sostenuto dal pubblico, 26 anni e una modesta carriera alle spalle, dimostrata dal 165° posto nel Ranking ATP, il migliore di sempre, affronterà il primo della classe sul “Philippe-Chatrier”, il campo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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