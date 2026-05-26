Avversario morbido e di routine per Jannik Sinner al primo turno, ma per Clement Tabur sarà sicuramente un grande onore incontrarlo. Francese, dunque sarà sostenuto dal pubblico, 26 anni e una modesta carriera alle spalle, dimostrata dal 165° posto nel Ranking ATP, il migliore di sempre, affronterà il primo della classe sul “Philippe-Chatrier”, il campo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Clement Tabur, Roland Garros 26-05-2026, non prima delle 20:15

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