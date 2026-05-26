Matteo Arnaldi ha battuto Tallon Griekspoor in rimonta dopo oltre quattro ore di gioco al secondo turno di Roland Garros. L’azzurro ha vinto con un punteggio che ha ribaltato la situazione iniziale, passando da una sconfitta a una vittoria. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set.

Matteo Arnaldi supera in rimonta Tallon Griekspoor dopo oltre quattro ore di battaglia al Roland Garros 2026. Il sanremese si impone in quattro set e conquista il secondo turno, dove sfiderà Stefanos Tsitsipas. Grande prova di Matteo Arnaldi al Roland Garros. L’azzurro conquista il secondo turno dello Slam parigino battendo in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. Per il tennista ligure è la quarta qualificazione consecutiva al secondo turno a Parigi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Arnaldi rimonta Griekspoor: l’azzurro vola al secondo turno

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