Matteo Arnaldi ha vinto contro Griekspoor in rimonta e si è qualificato per il prossimo turno al Roland Garros. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set.

Matteo Arnaldi conferma di essere definitivamente tornato e ottiene una vittoria importante sulla terra parigina. Nel primo turno del Roland Garros il tennista ligure piega in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 in quattro ore e un minuto. Al secondo turno Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas. Il ligure difende a zero il turno di battuta inaugurale. L’olandese replica con il diritto vincente per l’immediato 1-1. Il sanremese, con la volée di rovescio, timbra il 3-2 nel primo gioco che arriva ai vantaggi. Il neerlandese salva, con il servizio vincente e la chiusura a rete, le prime due palle break nel settimo gioco per poi firmare il 4-3 con la prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi è definitivamente tornato! Piega Griekspoor in rimonta e avanza al Roland Garros

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