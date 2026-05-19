ATP Amburgo 2026 Altmaier elimina Shelton Avanti Darderi e Auger-Aliassime fuori Cobolli

Nell’ATP 500 di Amburgo, l’attenzione si concentra sui risultati delle prime giornate. Un giocatore italiano ha superato il suo avversario al debutto, mentre un altro ha subito una sconfitta. Nel singolare maschile, un tennista ha eliminato un avversario statunitense. In campo femminile, due atleti italiani sono rimasti in gara, mentre altri due sono stati eliminati. La competizione prosegue con incontri ancora da disputare e aggiornamenti sui progressi dei partecipanti italiani.

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