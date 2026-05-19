ATP Amburgo 2026 Altmaier elimina Shelton Avanti Darderi e Auger-Aliassime fuori Cobolli
Nell’ATP 500 di Amburgo, l’attenzione si concentra sui risultati delle prime giornate. Un giocatore italiano ha superato il suo avversario al debutto, mentre un altro ha subito una sconfitta. Nel singolare maschile, un tennista ha eliminato un avversario statunitense. In campo femminile, due atleti italiani sono rimasti in gara, mentre altri due sono stati eliminati. La competizione prosegue con incontri ancora da disputare e aggiornamenti sui progressi dei partecipanti italiani.
Giornata in chiaroscuro per il tennis italiano nell’ATP 500 di Amburgo. Da una parte la vittoria all’esordio di Luciano Darderi e dall’altra la brutta sconfitta di Flavio Cobolli. Darderi ha superato in due set l’argentino Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco e adesso affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. Purtroppo esce di scena il campione in carica Flavio Cobolli. Il romano non è mai riuscito ad entrare in partita contro il peruviano Ignacio Buse, perdendo per 6-2 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il tennista sudamericano se la vedrà ora al secondo turno con il ceco Jakub Mensik, che ieri aveva battuto il padrone di casa Jan-Lennard Struff. 🔗 Leggi su Oasport.it
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