Il primo turno di Roland Garros 2026 si è concluso, con il torneo che ha completato le partite del singolare maschile e femminile. Tra gli azzurri, il giocatore che ha guidato il gruppo nella terza giornata è stato Sinner. Le gare hanno coinvolto diversi atleti, portando avanti la fase iniziale del torneo. La giornata ha visto anche altre partite del primo round, chiuse con i risultati definitivi.

È il momento di concludere il tourbillon degli incontri dedicati al primo turno del singolare maschile e del singolare femminile del secondo Slam stagionale. La terza giornata del Roland Garros propone gli ultimi match dei sessantaquattresimi di finale. L’adrenalina aumenta e gli appassionati sono pronti per vivere l’atteso esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo esordisce nel torneo con la wild card Clement Tabur. Il fresco campione degli internazionali d’Italia attraversa uno straordinario momento di forma, ha vinto gli ultimi sei Masters 1000 e sembra letteralmente ingiocabile per i rivali. Sinner, in un percorso lungo due settimane con partite al meglio dei cinque set, dovrà essere bravo anche a gestire le forze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, si completa il primo turno: Sinner guida il drappello azzurro nella terza giornata

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