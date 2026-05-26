Roland Garros 2026 Medvedev subito fuori Passa Sabalenka | i risultati in diretta
Al torneo di Roland Garros 2026, Medvedev è stato eliminato nel primo turno. La russa Sabalenka ha invece vinto la sua partita e prosegue nel torneo. Oggi sono scesi in campo diversi top ten sia nel tabellone maschile che femminile. La prima giornata ha visto anche altri incontri tra i principali favoriti, con alcune teste di serie che hanno già abbandonato il torneo. I risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.
Oggi in campo per il primo turno vari big al Roland Garros. In campo femminile la numero uno al mondo Sabalenka passa contro la spagnola Bouzas Maneiro mentr tra gli uomini subito fuori Daniil Medvedev per mano dell’australiano Walton Roland Garros 2026, le partite di oggi 26 maggio: i risultati in diretta Oggi in campo per il primo turno vari big al Roland Garros. In campo femminile la numero uno al mondo Sabalenka passa contro la spagnola Bouzas Maneiro mentr tra gli uomini subito fuori Daniil Medvedev per mano dell’australiano Walton Inizio diretta: 260526 14:51 Fine diretta: 260526 23:59 14:56 260526 Subito fuori Medvedev, era possibile avversario Sinner Un avversario pericoloso in meno sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sinner vs Medvedev WILDEST Match Of The Season
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