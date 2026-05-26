Roland Garros 2026 Medvedev subito fuori Passa Sabalenka | i risultati in diretta

Notizia in breve

Al torneo di Roland Garros 2026, Medvedev è stato eliminato nel primo turno. La russa Sabalenka ha invece vinto la sua partita e prosegue nel torneo. Oggi sono scesi in campo diversi top ten sia nel tabellone maschile che femminile. La prima giornata ha visto anche altri incontri tra i principali favoriti, con alcune teste di serie che hanno già abbandonato il torneo. I risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.