Roland Garros 2026 Medvedev subito fuori Passa Sabalenka | i risultati in diretta

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al torneo di Roland Garros 2026, Medvedev è stato eliminato nel primo turno. La russa Sabalenka ha invece vinto la sua partita e prosegue nel torneo. Oggi sono scesi in campo diversi top ten sia nel tabellone maschile che femminile. La prima giornata ha visto anche altri incontri tra i principali favoriti, con alcune teste di serie che hanno già abbandonato il torneo. I risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.

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