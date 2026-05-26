Debutto in sessione serale per il numero uno del mondo Jannik Sinner, a caccia dell’ultimo grande trofeo che manca: la Coppa dei Moschettieri. Intanto il torneo parigino saluta Gaël Monfils, l’ultimo di un altro quartetto della vecchia guardia francese. Squadra di casa che continua a perdere pezzi nel tabellone maschile. Ottima seconda giornata per l’Italia: sono già cinque gli azzurri qualificati al turno successivo. Oggi, oltre a Sinner, scendono in campo anche Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Elisabetta Cocciaretto. L’avversario di tutti è il grande calco. Chiedere a Ruud! Vi aspettiamo in diretta a TennisMania alle ore 9 sul canale YouTube di OA Sport per analisi, commenti e aggiornamenti live dal Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 3: Sinner pronto ad illuminare Parigi

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