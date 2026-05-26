Roland Garros 2026 oggi | orari 26 maggio tv streaming italiani in campo
Oggi si chiude il primo turno di singolare e inizia quello di doppio a Roland Garros 2026. Cinque italiani sono in campo, con quattro impegnati in singolare e uno in doppio. Gli incontri si svolgono nel corso della giornata, con orari e copertura televisiva disponibili in streaming. I match coinvolgono giocatori italiani di diverse età e ranking, pronti a sfidare avversari internazionali sulla terra battuta parigina.
Si completa il primo turno dei tabelloni di singolare e scatta il primo turno dei tabelloni di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, martedì 26 maggio, saranno impegnati nel complesso 5 italiani, dei quali quattro esordiranno in singolare, mentre uno giocherà in doppio. Nel singolare maschile vedremo finalmente all’opera Jannik Sinner, opposto al francese Clement Tabur, Matteo Arnaldi, che sfiderà Tallon Griekspoor, e Luciano Darderi, che affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, mentre nel singolare femminile scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto, contro la qualificata russa Alina Korneeva. La 3a giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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